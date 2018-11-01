На Яворівщині відкрили першу чергу найпотужнішої електростанції Західної України

Пов’язані з Дубневичами фірми зірвали опалювальний сезон у Новояворівську і Новому Роздолі

До бюджету Львівщини від початку року надішло майже на третину більше коштів, ніж минулоріч

У четвер, 1 листопада, у с. Терновиця, що розташоване в Яворівському районі, відкрили першу чергу сонячної електростанції «Яворів-1», яка є складовою найпотужнішого комплексу сонячних електростанцій на території Західної України. Понад 134 тисячі фотоелектричних панелей розташували на 76 га, їхня потужність – 36 МВт. Відкриття влаштували в межах XVIII Міжнародного економічного форуму.

«У рік електростанція генеруватиме понад 41 мільйон кВт/год. енергії. Підстанція видає потужність, якою електроенергія йде до підстанцій «Укренерго» і в загальну мережу України. Тільки перша черга у денний період здатна забезпечити енергією половину Яворівського району», – розповів директор ТзОВ «Енергопарк Яворів» Максим Козицький.

Сонячна електростанція «Яворів-1» є найпотужнішою на території Західної України. Обсяг інвестицій – 34 млн євро, з яких 70% – кредит Європейського банку реконструкції та розвитку. Зараз на Львівщині споруджують ще кілька таких комплексів.

«Сьогодні в роботі перебувають 5 об'єктів сонячної енергетики, які ми запустимо найближчим часом. Вони будуть розташовані в локаціях, що їх уже не можуть використовувати в будь-яких інших видах діяльності», – пояснив керівник управління інвестиційної політики ЛОДА Роман Матис.

Зазначимо, що другу чергу сонячної електростанції «Яворів-1», яка розташована в с. Терновиця, планують відкрити у 2019 році. Її потужність також сягатиме 36 МВт.