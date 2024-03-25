Голова ЛОВА задекларував годинник та нову нерухомість у Львові на 15,8 млн грн
Коштовні подарунки Максиму Козицькому зробив його батько – бізнесмен Зіновій Козицький
Голова Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив свою декларацію за 2023 рік, вказавши нове майно на 15,8 млн грн. Коштовний швейцарський годинник, квартиру та нежитлове приміщення у Львові посадовцю подарував його батько, бізнесмен Зіновій Козицький.
Як вказано у декларації, у 2023 році Максим Козицький отримав 953 тис. грн зарплати у ЛОВА, понад 133 тис. грн процентів від банків та подарунки у негрошовій формі від батька Зіновія Козицького на загальну суму 15,8 млн грн. Йдеться про швейцарський годинник Breguet, вартість 709 тис. грн, квартиру у Львові (176,1 м2) вартістю 10,9 млн грн та нежитлове приміщення у Львові (49,3 м2) за 4,1 млн грн.
Щодо дружини голови ЛОВА Оксани Козицької, то у 2023 році вона отримала 188,9 тис. грн зарплати (від ТзОВ «Самбірська сонячна станція» та ТзОВ «Бурова компанія «Горизонт», які пов’язані із Зіновієм Козицьким) та 23 тис. грн від надання майна в оренду. Щодо майна, то у 2023 році Оксана Козицька стала власницею двох квартир у Львові (81,1 м2 та 175 м2), а також паркомісця. Нерухомість із такою ж площею Максим Козицький вказував у декларації за 2022 рік, тому очевидно, що йдеться не про нову нерухомість, а про зміну власника. Голова ЛОВА у 2023 році переписав це майно на дружину.
У сім’ї Козицьких є лише одне авто – Audi Q5 (2021 року випуску), власницею якого є Оксана Козицька. Додамо, що у 2022 році у Оксани Козицької виникли фінансові зобов’язання перед Зіновієм Козицьким на 2,1 млн грн, які вона ще не сплатила.
43-річний Максим Козицький очолює ЛОВА із 2020 року, до призначення на посаду разом із батьком володів бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Батько голови ЛОВА Зіновій Козицький є одним із найбагатших бізнесменів Львівщини. У 2021 році він увійшов у топ-100 найбагатших українців за рейтингом «НВ». Із капіталом 145 млн доларів Козицький-старший посів 70-те місце рейтингу. Уже багато років Зіновій Козицький володіє підприємствами з видобутку нафти та газу, а також фірмами, які спеціалізуються на відновлювальній енергетиці – сонячні та вітрові електростанції.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.