Бізнесмен Зіновій Козицький (зліва) разом із очільником Львівщини Максимом Козицьким

Голова Львівської ОВА Максим Козицький оприлюднив свою декларацію за 2023 рік, вказавши нове майно на 15,8 млн грн. Коштовний швейцарський годинник, квартиру та нежитлове приміщення у Львові посадовцю подарував його батько, бізнесмен Зіновій Козицький.

Як вказано у декларації, у 2023 році Максим Козицький отримав 953 тис. грн зарплати у ЛОВА, понад 133 тис. грн процентів від банків та подарунки у негрошовій формі від батька Зіновія Козицького на загальну суму 15,8 млн грн. Йдеться про швейцарський годинник Breguet, вартість 709 тис. грн, квартиру у Львові (176,1 м2) вартістю 10,9 млн грн та нежитлове приміщення у Львові (49,3 м2) за 4,1 млн грн.

Щодо дружини голови ЛОВА Оксани Козицької, то у 2023 році вона отримала 188,9 тис. грн зарплати (від ТзОВ «Самбірська сонячна станція» та ТзОВ «Бурова компанія «Горизонт», які пов’язані із Зіновієм Козицьким) та 23 тис. грн від надання майна в оренду. Щодо майна, то у 2023 році Оксана Козицька стала власницею двох квартир у Львові (81,1 м2 та 175 м2), а також паркомісця. Нерухомість із такою ж площею Максим Козицький вказував у декларації за 2022 рік, тому очевидно, що йдеться не про нову нерухомість, а про зміну власника. Голова ЛОВА у 2023 році переписав це майно на дружину.

У сім’ї Козицьких є лише одне авто – Audi Q5 (2021 року випуску), власницею якого є Оксана Козицька. Додамо, що у 2022 році у Оксани Козицької виникли фінансові зобов’язання перед Зіновієм Козицьким на 2,1 млн грн, які вона ще не сплатила.

43-річний Максим Козицький очолює ЛОВА із 2020 року, до призначення на посаду разом із батьком володів бізнесом у сфері відновлювальної енергетики. Батько голови ЛОВА Зіновій Козицький є одним із найбагатших бізнесменів Львівщини. У 2021 році він увійшов у топ-100 найбагатших українців за рейтингом «НВ». Із капіталом 145 млн доларів Козицький-старший посів 70-те місце рейтингу. Уже багато років Зіновій Козицький володіє підприємствами з видобутку нафти та газу, а також фірмами, які спеціалізуються на відновлювальній енергетиці – сонячні та вітрові електростанції.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.