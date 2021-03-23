Компанія «Еко-Оптіма», яка належить батькові голови ЛОДА Зіновію Козицькому, планує спорудити у селі Орів поблизу Трускавця на Львівщині вітроелектростанцію, потужністю 54 МВт. Це буде одна з найпотужніших вітроелектростанцій у Західній Україні. Обсяг інвестицій складе близько 56 млн євро.

У міській раді Трускавецької ОТГ повідомили, що проект передбачає будівництво дороги до Орова для завезення габаритних матеріалів – лише одна лопасть вітряка має довжину 60 м. Далі розпочнеться будівництво Орівської ВЕС, котра вироблятиме 54 МВт енергії. Буде споруджено дев’ять вітряків. Висота турбіни – 126 метрів. Вітряки Орівської ВЕС будуть розташовані на гірському хребті. Мешканці села Орів на громадських слуханнях погодили втілення цього проекту.

22 березня міська влада Трускавця підписала меморандум з компанією «Еко-Оптіма» щодо реалізації проекту. Зі свого боку представники компанії пообіцяли підтримку соціальної інфраструктури в Орові, ремонт дороги у селі, запевнили про гарантії провідних європейських компаній щодо фінансування та екологічної безпеки. Йшлося і про те, що компанія зареєструється на території Трускавецької територіальної громади, отже сплачуватиме податки в бюджет громади.

Мер Трускавця Андрій Кульчинський зауважив, що проект будівництва Орівської ВЕС стане найбільшим інвестиційним проектом у Трускавці, який реалізовуватиметься в цьому році, та стимулом для залучення нових інвестицій.

Для порівняння, вітрова електростанція в Старому Самборі, яку «Еко-Оптіма» спорудила кілька років тому, виробляє 36 МВт енергії. У той час Орівська ВЕС вироблятиме 54 МВт. Відтак Орівська ВЕС стане одним з найбільших проектів альтернативної енергетики у Західній Україні, поступаючись лише проекту турецької компанії «Атлас Глобал Енерджі», яка раніше оголосила про наміри збудувати ВЕС загальною потужністю 60 МВт біля Славського.

Компанія «Еко-Оптіма» – найбільша компанія Західної України у сфері альтернативної енергетики. За даними YouControl, компанія реєстрована майже 17 років у Старому Самборі. Її засновниками є батько голови ЛОДА Максима Козицького – Зіновій Козицький (розмір внеску до статутного фонду 73%), брат голови ЛОДА Степан Козицький (21,8%) та Ярослав Шпак (5%). Минулого року 63-річний Зіновій Козицький увійшов до сотні найбагатших українців (№52) з сукупним статком у 142 млн доларів США.