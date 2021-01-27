Турецька компанія «Атлас Глобал Енерджі» планує збудувати на території Славської та Козівської ОТГ вітрову електростанцію загальною потужністю 60 МВт. У будівництво вітряків та допоміжної інфраструктури планують інвестувати орієнтовно 72 млн євро. Ввести в експлуатацію ВЕС планують у серпні наступного року.

Під час зустрічі з керівництвом ЛОДА у середу, 27 січня, представник ТОВ «Атлас Глобал Енерджи» в Україні Святослав Жмуцький розповів, що проект передбачає будівництво безпосередньо самої ВЕС у складі 16 вітрових турбін, приєднання ВЕС до мереж (35 та 110 кВ), а також реконструкцію під’їзної дороги від села Тухолька. Вітрову електростанцію планують підключати до підстанції «Лавочне-Т», яка належить АТ «Укрзалізниця».

«На цей рік ми плануємо провести реконструкцію під’їзної дороги, її протяжність орієнтовно 6 км, прокласти траншеї та кабелі від нашої підстанції до підстанції «Лавочне-Т», фундаменти для турбін, почати тендерні процедури для реконструкції підстанції. На наступний рік плануємо установку вітрових турбін, завершення реконструкції підстанції та отримання дозвільної документації щодо пусконалагоджувальних робіт», – розповів Святослав Жмуцький.

Святослав Жмуцький уточнив ZAXID.NET, що попередній обсяг інвестицій суто у вітрову електростанцію (без допоміжної інфраструктури) складе понад 40 млн євро, також окремо будуть інвестовані кошти у будівництво дороги та інше. ВЕС буде розташована на території Славської та сусідньої Козівської ОТГ – біля сіл Верхнячка, Жупани, Лавочне та займе площу близько 16 га. Розпочати роботи планують у квітні-травні цього року.

У ЛОДА пообіцяли здійснювати супровід проекту на усіх етапах будівництва вітрової електростанції. Меморандум щодо будівництва згаданої ВЕС у ЛОДА підписали ще у 2016 році.

Компанія «Атлас Глобал Енерджі» працює у секторі відновлювальної енергетики більше 15 років. У Туреччині побудували вісім ВЕС, три ГЕС у Грузії та Туреччині. Загальна потужність вітрових електростанцій – 400 МВт, ГЕС – 160 Мвт. Кількість споживачів – близько 2 млн осіб.

На сьогодні на Львівщині працюють дві вітрові електростанції «Старий Самбір 1» та «Старий Самбір 2» сукупною потужністю 33,9 МВт.