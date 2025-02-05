З лютого 2020 року головою Львівської ОВА є 43-річний Максим Козицький

У середу, 5 лютого, виповнилось рівно п'ять років наказу, яким президент Володимир Зеленський призначив Максима Козицького на посаду голови Львівської ОДА. Це перший очільник області, який перебуває на посаді п'ять років.

Зазначимо, що з моменту заснування Львівської ОДА у 1995 році установою керували 18 очільників. До Максима Козицького найдовше обіймав посаду Олег Синютка – 4 роки й шість місяців (з 2014 по 2019 роки). На посаді довше ніж два роки перебували Микола Горинь (1995-1997 роки), Степан Сенчук (1999-2001 роки), Петро Олійник (2005-2008 роки), Микола Кміть (2008-2010 роки) та Михайло Костюк (2011-2013 роки).

Зазначимо, що Максим Козицький за освітою лікар. З 2009 до 2016 року він на різних посадах працював у ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія», співвласником якої є його батько та львівський підприємець Зіновій Козицький.

До призначення на посаду голови обласної адміністрації, з 2016 і до 2020 року, Максим Козицький був директором ТОВ «Еко-Оптіма», яка займається відновлювальною енергетикою і спеціалізується на будівництві електростанцій. ТОВ «Еко-Оптіма» входить до групи компаній «Західнадрасервіс», якою управляє Зіновій Козицький. Також Максим Козицький є депутатом Львівської обласної ради від партії «Слуга народу».