Максим Козицький з 2020 року є головою Львівської ОВА

Личаківський районний суд Львова 18 березня задовольнив позов голови Львівської ОВА Максима Козицького і розірвав його шлюб з Оксаною Козицького. Вони перебували у шлюбі з 2004 року. Про це ZAXID.NET стало відомо з опублікованого у судовому реєстрі рішення.

«Від шлюбу у них народилася донька, проте сімейне життя з відповідачем не склалося, протягом тривалого часу не підтримують сімейних стосунків, спільного господарства не ведуть. Примирення вважає неможливим. Позивач зазначив про відсутність взаєморозуміння між ними, різні погляди на сімейні відносини та обов'язки. Наполягає на розірванні шлюбу, такий крок є обміркований», – йдеться у документі.

Повідомлення про розлучення Максима Козицького. Скриншот ZAXID.NET

Зазначимо, що у суд Максим та Оксана Козицькі не з'явилися. Рішення про розірвання шлюбу суддя Назарій Нор ухвалив заочно. Рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Оксана Козицька не є публічною. Голова Львівської ОВА у декларації за 2024 рік вказував її серед членів сім'ї. Згідно з декларацією, у 2023 році вона отримала майже 190 тис. грн зарплати від ТзОВ «Самбірська сонячна станція» та ТзОВ «Бурова компанія «Горизонт», які пов’язані із бізнесменом Зіновієм Козицьким. Крім цього, Оксана Козицька заробила 23 тис. грн від надання майна в оренду.

Крім цього, у 2023 році Оксана Козицька стала власницею двох квартир у Львові (81,1 м² та 175 м²), а також паркомісця. ZAXID.NET розповідав, що нерухомість із такою ж площею Максим Козицький вказував у декларації за 2022 рік, тому йдеться не про нову нерухомість, а про зміну власника – голова ЛОВА у 2023 році переписав квартири на дружину. Також Оксана Козицька є власницею Audi Q5 2021 року випуску. У 2022 році вона також мала фінансові зобов’язання перед Зіновієм Козицьким на 2,1 млн грн, які вона станом на 2024 рік ще не сплатила.

Нагадаємо, що 44-річний Максим Козицький з 5 лютого 2020 року обіймає посаду голови Львівської ОВА. ZAXID.NET розповідав, що це перший очільник області, який перебуває на посаді п'ять років.