Відповідно до декларацій на сайті НАЗК за останні дев’ять років, 54-річний народний депутат від «Європейської солідарності» Олег Синютка не має у власності жодного майна. Натомість усе записано на його родичів, а найбільше – на померлу у березні 2023 року тещу Ганну Тимченко. Історія з незадекларованим маєтком народного депутата в селі Сокільники біля Львова спонукала ZAXID.NET уважніше придивитися до майна, яким володіють найближчі його родичі.

Хто така Ганна Тимченко?

За даними з відкритих джерел, Ганна Степанівна Тимченко народилась 15 серпня 1943 року в селі Сулятичі Жидачівського району Львівської області. В 1975 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут. Усе життя мама Наталії Синютки, дружини нардепа, пропрацювала на державній роботі. Зокрема, працювала у фінансових та податкових органах Івано-Франківської області.

Теща Олега Синютки Ганна Тимченко померла у березні 2023 року на 80-му році життя

У 1983-1991 роках очолювала відділ соціального захисту населення Івано-Франківського міськвиконкому. Далі сім років (1991-1998 рр) була першою заступницею начальника, а з травня до серпня 1998 року – начальницею Івано-Франківського обласного управління Пенсійного фонду України. Померла Ганна Тимченко 30 березня 2023 року на 80-му році життя, про що повідомили місцеві ЗМІ. Цю інформацію також підтвердили ZAXID.NET у Головному управлінні ПФУ в Івано-Франківській області.

Маєтки тещі та тестя Олега Синютки

За даними Державного реєстру речових прав, на Ганну Тимченко досі зареєстрована велика кількість майна. Хоча минув вже понад рік від її смерті, спадкоємці не переоформили право власності на себе.

Як вже повідомлялося, на тещу Олега Синютки записаний новий житловий будинок площею 275 м2 та дві земельні ділянки (площею 22 та 17 соток) у котеджному містечку преміум-класу «Панська Гора» у селі Сокільники біля Львова. Власницею землі Ганна Тимченко стала у червні 2021 року, а право власності на будинок оформила за три місяці до смерті – у грудні 2022 року. Середня ціна продажу котеджів тоді становила близько 1000 дол/м2. Приблизна ринкова вартість такого маєтку з землею може становити понад 300 тис. доларів. Нардеп чомусь «забув» вказати інформацію про новий маєток в Сокільниках, де зараз проживає з сім’єю, в деклараціях за 2021-2023 роки. Запитати в Олега Синютки, чому він не декларує новий будинок, не вдалось, оскільки депутат не бере слухавки від журналістів.

Котеджне містечко «Панська Гора» у Сокільниках, де проживає Олег Синютка з сім'єю (скріншот з відео)

Із 2010 року і дотепер на Ганну Тимченко записана шестикімнатна квартира площею 175 м2 на вул. Чернігівській, 23а поблизу центру Львова, а з 2011 року – паркомісце за цією ж адресою. Будинок зданий в експлуатацію у 2009 році. Відповідно до декларації, сім’я нардепа користується квартирою на правах позички (безоплатно). Вказана вартість квартири разом з паркомісцем на момент набуття близько 950 тис. грн (120 тис. доларів за тодішнім курсом).

У 2016-2018 роках теща та тесть Олега Синютки стали власниками двох квартир, магазину та понад 500 м2 нежитлових приміщень на вул. Січових Стрільців, 68а в Івано-Франківську. Так на Ганну Тимченко зареєстрована однокімнатна квартира площею 50 м2, а також магазин площею 70 м2 та нежитлові приміщення загальною площею понад 200 м2 за цією адресою.

Будинок на вул. Січових Стрільців, 68а в Івано-Франківську (зліва), де подружжя Тимченків володіє двома квартирами, магазином та великими нежитловими приміщеннями

Тесть Олега Синютки Геннадій Тимченко одночасно з дружиною у 2016 році придбав ще одну двокімнатну квартиру 73 м2 у тому ж будинку. Також він є власником нежитлового приміщення площею 160 м2 та разом з донькою володіє ще одним приміщенням 165 м2 за тією ж адресою. Наталія Синютка у 2017 році придбала розташоване там же торгове приміщення площею 90 м2, про що зазначено в декларації нардепа.

Колишній держслужбовець 85-річний Геннадій Тимченко вже 16 років зареєстрований як ФОП, що займається наданням в оренду нерухомого майна. У розмові з ZAXID.NET він відмовився розповісти про свій бізнес, лише запропонував «приїхати в магазин і подивитися».

Власність батьків Олега Синютки

Батьки Олега Синютки, колишні вчителі, 85-річний Михайло Синютка та 80-річна Євгенія Синютка володіють землею на Тернопільщині.

За даними державного реєстру речових прав, Михайло Синютка має у власності шість земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га у селі Куропатники неподалік Бережан. Всю землю він передав в оренду місцевому фермерському господарству «Фльонц».

Євгенія Синютка з 2005 року є власницею трикімнатної квартири загальною площею 101 м2 на вул. Зілізничній,29 в Івано-Франківську. У 2021 році вона стала власницею земельної ділянки площею 15 соток у Бережанах.

Діти Олега Синютки – 17-річна Ірина, яка є студенткою ЛНУ імені Івана Франка, та 14-річний школяр Андрій – не мають у власності жодного майна.

54-річний Олег Синютка у 2014-2019 роках був головою ЛОДА, перед тим працював першим заступником міського голови Львова. У 2019 році обраний народним депутатом від «Європейської солідарності», також є головою обласного осередку партії.

За 2023 рік Олег Синютка задекларував понад 700 тис. грн депутатської зарплати. Його дружина – Наталія Синютка, отримала понад 120 тис. грн зарплати у Львівській політехніці, близько 1,4 млн грн від відчуження майна та понад 2,6 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Наталія Синютка є співвласницею ТзОВ «Івано-Франківськ Авто ЗАЗ-ДЕУ», що займається торгівлею автомобілями та наданням в оренду майна, також була акціонеркою франківського ПАТ «Прайд-інвест», яке припинило свою діяльність на початку цього року.