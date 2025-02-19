Микола Пущак повідомив, що повернувся на роботу з 19 лютого, хоча на сайті сільради він вказаний першим заступником голови ще з січня

Галицький районний суд відмовився продовжити термін відсторонення від посади першого заступника голови Солонківської селищної ради Миколу Пущака, якого підозрюють у отриманні хабаря. На сайті сільради Микола Пущак із січня був вказаний як перший заступник голови, а 19 лютого на сторінці у Facebook підтвердив, що повернувся на роботу.

Поліція затримала Миколу Пущака 18 вересня під час отримання 4000 хабаря за допомогу у вирішенні земельних питань. 19 вересня він написав на сторінці у Facebook, що не визнає себе винним і вважає справу замовною, пов’язаною з політикою. 20 вересня Галицький районний суд відправив Миколу Пущака в СІЗО з можливістю внести 242 тис. грн застави, яку він сплатив. Відтоді він був відсторонений від посади першого заступника голови Солонківської сільради.

У січні прокурор клопотав суд продовжити йому термін відсторонення від посади, адже Миколі Пущаку інкримінують тяжкий корупційний злочин, який він вчинив, перебуваючи на посаді першого заступника голови сільради. Прокурори вважали, що повернувшись на роботу, він може знищити або підробити докази, а також впливати на свідків.

Однак слідча суддя Галицького районного суду Людмила Мироненко встановила, що під час досудового розслідування Микола Пущак не намагався вплинути на докази чи свідків, тому причин для його подальшого відсторонення немає. Тому 15 січня суд у клопотанні прокурора відмовив, таким чином колишній заступник сільського голови Солонки міг знову повернутись на роботу.

Незадовго після ухвали суду на сайті сільради знову зʼявилась інформація про Миколу Пущака як про актуального першого заступника голови Солонківської сільради. ZAXID.NET телефонував йому та намагався з ним сконтактувати через кілька месенджерів, однак всі повідомлення та дзвінки залишились без відповіді.

3 лютого ZAXID.NET надіслав офіційний запит у сільраду з проханням підтвердити або спростувати інформацію про поновлення Миколи Пущака на роботі, однак отримав відповідь на запит лише 19 лютого. У відповіді вказано, що Микола Пущак допущений на роботу розпорядженням сільського голови Богдана Дубневича від 3 лютого 2025 року. Того ж дня посадовець сам повідомив у Facebook, що повернувся на роботу.

Додамо, що за інформацією слідства, на початку 2024 року місцевий підприємець, директор ТзОВ «Мет Груп Захід» Юрій Ліуш, звернувся до Солонківської сільської ради за дозволом на поділ земельної ділянки, яку орендує його підприємство. У квітні члени постійної земельної комісії і сільради виїхали на огляд ділянки, де голова комісії порадив Ліушу звернутись до Миколи Пущака для одержання позитивного рішення щодо поділу.

Після того, як Юрію Ліушу відмовили у дозволі на поділ ділянки, він зустрівся з Миколою Пущаком. Заступник голови сільради запропонував підприємцю заплатити 318 тис. грн за позитивне рішення сільради. За кілька тижнів після цієї розмови Микола Пущак зменшив суму хабаря до 4000 доларів, при цьому попросив передати йому гроші двома траншами: 2000 доларів в день подання документів та заяви, а решту суми – після прийняття позитивного рішення.

Наступного дня після цієї пропозиції Юрій Ліуш звернувся у поліцію й під контролем слідчих 27 травня передав Пущаку першу частину грошей, а 20 червня – другу, після чого Солонківська сільрада дозволила поділ орендованої ділянки.

Миколу Пущака затримали 18 вересня, того ж дня у його помешканні провели обшуки, під час яких слідчі вилучили 20,6 тис. доларів, 316,7 тис. грн та телефони. Суд уже арештував ці гроші і техніку. 20 вересня Галицький райсуд наклав арешт на будинок, земельні ділянки і автомобілі Миколи Пущака.

Микола Пущак задекларував 63 земельні ділянки, з яких 51 – у Карпатах. Більшість землі належать його дружині Руслані Пущак.

Зазначимо, що звинувачений у хабарництві інший ексзаступник Богдана Дубневича Андрій Жидачек повернувся на роботу і зараз працює в сільській раді інспектором з міжнародної діяльності та проєктів.