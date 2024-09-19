У Миколи Пущака є земля в Тухольці, Верхньому Синьовидному і в Хітарі

Затриманий на хабарі 18 вересня перший заступник Солонківського сільського голови Богдана Дубневича Микола Пущак задекларував 63 земельні ділянки, з яких 51 – у Карпатах. Відповідна інформація міститься у декларації Миколи Пущака про доходи за 2023 рік, що оприлюднена у відповідному реєстрі НАЗК.

Сам Микола Пущак, який обіймає посаду першого заступника Богдана Дубневича з кінця 2020 року, володіє будинком на 148 м2 в селі Тухолька Козівської громади і двома земельними ділянками там же. Також він є власником шести ділянок в Бібрській і Солонківській громадах.

Дружина чиновника Руслана Пущак володіє шістьма ділянками у Бібрській і Солонківській громадах, а також 48-ма земельними ділянками в Карпатах. Із них три – у неназваному населеному пункті Славської громади, 15 – в смт Верхнє Синьовидне Сколівської громади і 30 – в селі Хітар Славської ОТГ. Більшість ділянок в Карпатах, що належать Руслані Пущак, мають площу по 6 соток і набуті нею у 2021 році.

Разом з тим, Руслана Пущак є однією із кількох десятків відповідачів у судовій справі про незаконне відведення землі Держгеокадастром у Львівській області.

Ідеться про понад 37 га землі загалом, що після створення Славської ОТГ мали перейти в її комунальну власність. Натомість чиновники Держгеокадастру відвели землю низці фізичних осіб, які поділили її на менші ділянки і перепродали або подарували третім особам.

У грудні 2023 року Сколівський районний суд Львівської області задовольнив позов Славської селищної ради. Проте представники Держгеокадастру та інші відповідачі у справі подали апеляцію.

Окрім землі, Микола Пущак володіє Mercedes-Benz CL500 2007 року випуску, а його дружина їздить на Mercedes-Benz S300 2015 року.

У 2023 році Микола Пущак заробив в Солонківській сільраді 717 тис. грн, а його дружина отримала 37 тис. зарплати у двох приватних фірмах і 78 тис. грн від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Також Руслана Пущак отримала неназваний подарунок, що оцінила у 100 тис. грн. Інформації про заощадження подружжя в декларації Миколи Пущака немає.

Руслана Пущак є власницею ТОВ МП «Бізнес-сервіс-м» і ТОВ «Вісла – W». Обидва займаються видобутком піску, гравію, вапняку та інших корисних копалин.

Як повідомляв ZAXID.NET, поліція затримала Миколу Пущака у середу, 18 вересня, на отриманні хабаря на суму 4 тис. доларів за допомогу у вирішенні земельних питань. 19 вересня він написав на своїй сторінці у Facebook, що не визнає себе винним і вважає справу замовною, пов’язаною з політикою.

23 серпня на хабарі затримали ще одного заступника Богдана Дубневича – Андрія Жидачека. Він і Микола Пущак вже не вперше разом потрапляють у скандали.

Так, у 2020 році Андрій Жидачек разом з Миколою Пущаком виїхав автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Обидвоє чоловіків на той час були депутатами «Європейської солідарності», але після інциденту їх виключили з партії. У розмові із ZAXID.NET Микола Пущак заперечував свою причетність до ситуації. Прикметно, що за кілька днів після цього скандалу Богдан Дубневич призначив Миколу Пущака своїм першим заступником.

У 2016 році Пустомитівський районний суд оштрафував Миколу Пущака за п'яне водіння у центрі Львова. Також у червні 2020 року Пущак побився з колишнім солдатом Нацгвардії Ярославом Біликом та його братом.

У листопаді 2022 року поліцейські зупинили Миколу Пущака п’яним за кермом. На місце інциденту приїхав п’яний депутат Солонківської ОТГ Ігор Кіт. Вони відмовились від перевірки на стан сп’яніння, але патрульні склали на них протоколи за нетверезе водіння. Пущак називав це «чиїмось замовленням» й погрожував поліції судом. У березні 2023 року Пустомитівський районний суд закрив адмінсправу через відсутність складу правопорушення.