Андрій Жидачек з 2020 року працює заступником Богдана Дубневича

У п’ятницю, 23 серпня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали на хабарі заступника голови Солонківської ОТГ біля Львова Андрія Жадачека. За версією правоохоронців, він вимагав гроші за вирішення земельних питань.

За попередньою інформацією, Андрій Жидачек вимагав 2800 доларів за сприяння у вирішенні земельних питань. Викриття посадовця на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди ZAXID.NET підтвердили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затримання проводили оперативники ДСР спільно зі слідчими

37-річний Андрій Жидачек працює заступником голови з питань діяльності виконавчих органів та міжнародних відносин Солонківської ОТГ, яку очолює екс-нардеп Богдан Дубневич. Раніше Андрій Жидачек був помічником нардепа Богдана Дубневича.

Сам Богдан Дубневич у коментарі ZAXID.NET повідомив, що не перебуває на місці, тому не може ні підтвердити, ні спростувати затримання свого заступника.

У листопаді 2020 року Андрій Жидачек, який на той час був депутатом Пустомитівської міськради від «Європейської солідарності», потрапив у публічний скандал, коли разом з колегою-депутатом Солонківської сільради, першим заступником голови громади Миколою Пущаком виїхали автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Судячи з поведінки обох депутатів, вони були у стані сильного сп'яніння. Після інциденту «Європейська солідарність» заявила про їх виключення з партії. Згодом Жидачек склав мандат депутата Пустомитівської міськради, а Пущак так і залишився депутатом Солонківської сільради.