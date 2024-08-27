Андрій Жидачек може внести заставу і вийти з-під варти

Суд обрав запобіжний захід Андрію Жидачеку – заступнику голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича. Правоохоронці затримали Андрія Жидачека у п’ятницю, 23 серпня, на отриманні хабаря.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, запобіжний захід посадовцю – тримання під вартою з можливістю внесення застави у 241,84 тис. грн. У поліції не уточнили прізвище посадовця, проте судячи з обставин події та опоублікованого правоохоронцями фото, ідеться саме про Андрія Жидачека.

Фото Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції

Андрій Жидачек вимагав і отримав хабар за сприяння в земельних питаннях. Ідеться про узаконення приватизації земельної ділянки та житлового будинку. Раніше ішлося, що сума хабаря могла становити 2,8 тис. доларів США. Проте у вівторок, 27 серпня, правоохоронці повідомили, що ідеться про хабар у тисячу доларів. Гроші в Андрія Жидачека вилучили під час затримання.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

37-річний Андрій Жидачек працює заступником голови з питань діяльності виконавчих органів та міжнародних відносин Солонківської ОТГ, яку очолює екс-нардеп Богдан Дубневич. Раніше Андрій Жидачек був помічником нардепа Богдана Дубневича.

У листопаді 2020 року Андрій Жидачек, який на той час був депутатом Пустомитівської міськради від «Європейської солідарності», потрапив у публічний скандал, коли разом з колегою-депутатом Солонківської сільради, першим заступником голови громади Миколою Пущаком виїхали автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Судячи з поведінки обох депутатів, вони були у стані сильного сп'яніння. Після інциденту «Європейська солідарність» заявила про їх виключення з партії. Згодом Жидачек склав мандат депутата Пустомитівської міськради, а Пущак так і залишився депутатом Солонківської сільради.