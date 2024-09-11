Андрій Жидачек був заступником сільського голови Солонки з січня 2023 року

Голова Солонківської сільради Богдан Дубневич 23 серпня звільнив свого заступника з питань діяльності виконавчих органів та міжнародних відносин Андрія Жидачека. У той самий день заступника Дубневича затримали на 1000 доларів хабаря, який він отримав на парковці перед сільрадою. Про це йдеться в ухвалі Галицького райсуду Львова за 6 вересня. Слідчі вилучили розпорядження про звільнення під час обшуку у сільраді 3 вересня.

Зазначимо, що у день затримання Андрія Жидачека 23 серпня ZAXID.NET телефонував до Богдана Дубневича, але той не міг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про свого заступника.

Згідно з матеріалами справи, наприкінці травня 2024 року до Жидачека звернувся місцевий мешканець, який хотів оформити право на земельну ділянку, якою він користується з 2000 року. Заступник сільського голови сказав, що спочатку необхідно оформити право власності на садовий будинок, що стане підставою для оформлення право власності на землю. Водночас Жидачек зазначив, що за тисячу доларів посприяє в отриманні права власності. Чоловік розумів, що у разі відмови сільрада може завадити йому оформити право власності, тому погодився дати хабар.

Слідчі поліції зазначають, що після цього Андрій Жидачек вступив в злочинну змову з іншими посадовцями Солонківської сільради. Він 17 червня надіслав чоловікові номер людини, яка повинна виготовити документацію на будинок та землю. Місцевий мешканець спілкувався з нею впродовж липня-серпня 2024 року. Документи на садовий будинок чоловік отримав 22 серпня.

Місцевий мешканець, в якого вимагали хабар, 23 серпня о 14:00 приїхав на паркінг Солонківської сільської ради. Він запитав, коли будуть готовими документи на землю й передав Андрію Жидачеку обіцяну тисячу доларів. Одразу після цього посадовця затримала поліція. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 241,84 тис. грн застави.

Справу Андрія Жидачека кваліфікують за статтею про одержання хабаря в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскація майна.

Додамо, що 38-річний Андрій Жидачек перебував на посаді заступника сільського голови з 2 січня 2023 року. У 2020 році він був депутатом Пустомитівської міськради від «Європейської солідарності» й разом з депутатом Солонківської сільради Миколою Пущаком виїхав автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Після цього Андрія Жидачека виключили з «Європейської солідарності». Також він склав мандат депутата Пустомитівської міськради.