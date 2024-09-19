39-річний Микола Пущак є першим заступником Богдана Дубневича

Першого заступника голови Солонківської ОТГ Миколу Пущака затримали на хабарі у середу, 18 вересня. Затримання ZAXID.NET підтвердили джерела у правоохоронних органах. Микола Пущак вимагав в місцевого бізнесмена гроші за сприяння з поділом земельної ділянки.

«За даними слідства, службовець вимагав у підприємця 4 тис. доларів хабаря. За ці гроші він обіцяв посприяти в отриманні позитивного рішення сільської ради щодо поділу земельної ділянки, яку орендує бізнесмен. Наразі чоловіка затримано та повідомлено про підозру», – повідомили у прокуратурі.

Затримання Миколи Пущака. Фото прокуратури

Затриманому повідомили про підозру в отриманні хабаря (ч. 3 ст. 368 КК України). Навдовзі йому оберуть запобіжний захід.

Зазначимо, що першим про затримання 39-річного Миколи Пущака повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик, зазначивши, що йдеться про хабар у 4000 доларів. Голова Солонківської ОТГ Богдан Дубневич у коментарі ZAXID.NET повідомив, що його заступник Микола Пущак у відпустці, тому він не знає про жодне затримання. Телефон Миколи Пущака вимкнений.

Нагадаємо, 23 серпня, департамент стратегічних розслідувань Нацполіції затримав на хабарі заступника голови Солонківської ОТГ Андрія Жидачека. За версією правоохоронців, він вимагав гроші за сприяння з оформленням права власності на будинок і земельну ділянку. Богдан Дубневич в день затримання не зміг ні підтвердити, ні спростувати ZAXID.NET інформацію про затримання Жидачека. Однак згодом суд опублікував ухвалу, в якій йдеться, що голова сільради звільнив Жидачека в день затримання. Поліцейські повідомили Жидачеку підозру в отриманні хабаря в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ). Йому загрожує від восьми до 12 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 241,84 тис. грн застави.

Додамо, що у 2020 році Андрій Жидачек разом з Миколою Пущаком виїхав автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Обидвоє чоловіків на той час були депутатами «Європейської солідарності», але після інциденту їх виключили з партії. У розмові із ZAXID.NET Микола Пущак заперечував свою причетність до ситуації.

Микола Пущак був головою Жирівської сільради, яка входить до складу Солонківської ОТГ. У 2020 році він планував балотуватися від ЄС на посаду голови Солонківської ОТГ, але публічного підтримав Богдана Дубневича, який і переміг. Після цього Микола Пущак став депутатом ради Солонківської ОТГ.

У 2016 році Пустомитівський районний суд оштрафував Миколу Пущака за п'яне водіння у центрі Львова. Також у червні 2020 року Пущак став побився з колишнім солдатом Нацгвардії Ярославом Біликом та його братом. Тоді на допомогу Пущаку приїхали чоловіки на Mercedes Gelandewagen, яких він називав своїми знайомими.

ZAXID.NET розповідав, що 8 листопада 2022 року поліцейські зупинили Миколу Пущака п’яним за кермом. На місце інциденту приїхав п’яний депутат Солонківської ОТГ Ігор Кіт. Вони відмовились від перевірки на стан сп’яніння, але патрульні склали на них протоколи за нетверезе водіння. Пущак називав це «чиїмось замовленням» й погрожував поліції судом. У березні 2023 року Пустомитівський районний суд закрив адмінсправу через відсутність складу правопорушення.