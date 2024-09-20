Микола Пущак може вийти на волю під заставу у 242 тис. грн

Галицький районний суд обрав Миколі Пущаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити 242 тис. грн застави. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури. Пущака, який є першим заступником голови Солонківської сільради Богдана Дубневича, 18 вересня затримали під час отримання 4 тис. доларів хабаря, які він вимагав у бізнесмена за сприяння з поділом земельної ділянки.

Сам Микола Пущак після затримання назвав справу замовною. «Справа, яка набирає розголосу навколо мене, є замовною і має безпосередній зв’язок із моєю політичною діяльністю. Я повністю співпрацюю зі слідством і відкритий до встановлення істини», – написав Микола Пущак.

Зазначимо, що Пущак не вперше робить заяви про переслідування за політичну діяльність. Зокрема, він заперечував причетність до інциденту, коли разом з ще одним затриманим на хабарі заступником Дубневича Андрієм Жидачеком, у 2020 році виїхав автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Після цього і Пущака, і Жидачека виключили з партії «Європейська солідарність». У коментарі ZAXID.NET Микола Пущак говорив, що не розуміє, про що йдеться.

Також Пущак говорив про «чиєсь замовлення», коли у 2022 році його зупинили п'яним за кермом. Він погрожував поліцейським судом. У березні 2023 року Миколі Пущаку вдалось уникнути відповідальності за п'яне водіння.

Крім цього, у 2016 році Пустомитівський районний суд оштрафував Миколу Пущака за п'яне водіння у центрі Львова, а у червні 2020 року Пущак побився з колишнім солдатом Нацгвардії Ярославом Біликом та його братом.

Додамо, що Микола Пущак обіймає посаду першого заступника голови Солонківської сільради Богдана Дубневича з кінця 2020 року. До того він був головою Жирівської сільради, яка входить до складу Солонківської ОТГ. ZAXID.NET розповідав, що Микола Пущак задекларував понад 50 ділянок в Карпатах.

Нагадаємо, що 23 серпня на хабарі затримали заступника Богдана Дубневича з питань діяльності виконавчих органів та міжнародних відносин Андрія Жидачека. Він вимагав гроші за сприяння з приватизацією землі.

На сайті Солонківської сільради Микола Пущак станом на п'ятницю 20 вересня вказаний як перший заступник сільського голови. Заступником з питань діяльності виконавчих органів та міжнародних відносин замість Андрія Жидачека є Володимир Войтович.