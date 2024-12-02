Андрій Жидачек (крайній зліва) разом із головою Солонки Богданом Дубневичем мали зустріч з Генконсулом Чехії у Львові

Колишній заступник голови Солонківської сільради Андрій Жидачек повернувся на роботу і зараз працює в сільській раді інспектором з міжнародної діяльності та проєктів. У вересні Богдан Дубневич звільнив Андрій Жидачека з посади заступника з питань діяльності виконавчих органів та міжнародних відносин після його затримання на хабарі за вирішення земельних питань.

У понеділок, 2 грудня, голова Солонківської громади Богдан Дубневич повідомив, що в сільській раді відбулася офіційна зустріч із Генконсулом Чехії у Львові Давідом Нови, на якій йшлося про співпрацю та втілення міжнародних проєктів. На фото, які оприлюднив Богдан Дубневич, видно, що разом із ним на цій зустрічі Солонківську сільраду представляв звільнений заступник Андрій Жидачек.

ZAXID.NET поцікавився у Андрія Жидачека, на якій посаді він зараз працює. Він розповів, що вже близько місяця, з початку листопада, працює інспектором з міжнародної діяльності та проєктів.

Зі слів Андрія Жидачека, його нова посада не належить до державної служби. Він співпрацює з сільською радою за контрактом та консультує у питаннях втілення міжнародних проєктів. Так, за словами Андрія Жидачека, за його участі сільраді вдалося залучити додаткові гроші для будівництва очисних споруд у Солонці, подавши проєктну заявку для участі у Програмі транскордонного співробітництва Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027.

Офіційна зустріч у Солонківській сільраді з Генконсулом Чехії у Львові, на якій присутній Андрій Жидачек (фото Богдана Дубневича)

Андрій Жидачек розповів, що також є членом Асоціації органів місцевого самоврядування. «Я консультую і допомагаю за проєктами, чим і колись займався», – зазначив він.

У серпні цього року оперативники департаменту стратегічних розслідувань затримали заступника голови Солонківської ОТГ Андрія Жидачека за підозрою в одержанні 1 тис. доларів хабаря. За версією правоохоронців, посадовець отримав хабар за сприяння в узаконенні приватизації земельної ділянки та житлового будинку. Суд обрав Андрію Жидачеку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 241 тис. грн. У справі ще триває слідство.

У вересні Богдан Дубневич звільнив Андрія Жидачека з посади заступника голови.

37-річний Андрій Жидачек працював у Солонківській сільраді з початку 2022 року спершу на посаді заступника начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту, а згодом на посаді заступника голови Богдана Дубневича. Перед тим він був помічником нардепа Богдана Дубневича.

У листопаді 2020 року Андрій Жидачек, який на той час був депутатом Пустомитівської міськради від «Європейської солідарності», потрапив у публічний скандал, коли разом з колегою-депутатом Солонківської сільради, першим заступником голови громади Миколою Пущаком виїхали автомобілем Mercedes G 500 на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах. Судячи з поведінки обох депутатів, вони були у стані сильного сп'яніння. Після інциденту «Європейська солідарність» заявила про їхнє виключення з партії. Згодом Жидачек склав мандат депутата Пустомитівської міськради.