Миколу Пущака відсторонили від посади заступника голови Солонківської сільради

Галицький районний суд Львова арештував будинок, автомобілі та кілька земельних ділянок першого заступника голови Солонківської сільради Богдана Дубневича Миколи Пущака. Його підозрюють у отриманні 4000 доларів хабаря, які він вимагав у бізнесмена за сприяння у поділі земельної ділянки. Відповідну ухвалу прийняв Галицький районний суд Львова, повідомив сайт NGL.media.

Поліція затримала Миколу Пущака 18 вересня під час отримання 4000 хабаря за допомогу у вирішенні земельних питань. 18 вересня у його помешканні провели обшуки, під час яких слідчі вилучили 20,6 тис. доларів, 316,7 тис. грн та телефони. Суд уже арештував ці гроші і техніку. 19 вересня він написав на своїй сторінці у Facebook, що не визнає себе винним і вважає справу замовною, пов’язаною з політикою. 20 вересня Галицький районний суд відправив Миколу Пущака в СІЗО з можливістю внести 242 тис. грн застави, яку він сплатив. Наразі він відсторонений від посади першого заступника голови Солонківської сільради.

20 вересня Галицький райсуд наклав арешт на будинок, земельні ділянки і автомобілі Миколи Пущака, зокрема:

житловий будинок площею 148,2 м 2;

земельна ділянка площею 0,1 га;

земельна ділянка площею 0,1 га;

земельна ділянка площею 1,3247 га;

земельна ділянка площею 0,3944 га;

земельна ділянка площею 0,0305 га;

земельна ділянка площею 0,741 га;

земельна ділянка площею 0,065 га;

земельна ділянка площею 0,08 га;

автомобіль Mercedes-Benz МL 250 CDI;

автомобіль Mercedes-Benz CLA 250.

За даними слідства, на початку 2024 року місцевий підприємець, директор ТзОВ «Мет Груп Захід» Юрій Ліуш звернувся до Солонківської сільської ради за дозволом на поділ земельної ділянки, яку орендує його підприємство. У квітні члени постійної земельної комісії і сільради виїхали на огляд ділянки, де голова комісії порадив Ліушу звернутись до Миколи Пущака для одержання позитивного рішення щодо поділу ділянки.

Після того, як Юрію Ліушу відмовили у дозволі на поділ ділянки, він зустрівся з Миколою Пущаком. Заступник голови сільради запропонував підприємцю заплатити 318 тис. грн за позитивне рішення сільради. За кілька тижнів після цієї розмови Микола Пущак зменшив суму хабаря до 4000 доларів, при цьому попросив передати йому гроші двома траншами: 2000 доларів в день подання документів та заяви, а решту суми – після прийняття позитивного рішення.

Наступного дня після цієї пропозиції Юрій Ліуш звернувся у поліцію й під контролем слідчих 27 травня передав Пущаку першу частину грошей, а 20 червня – другу, після чого Солонківська сільрада дозволила поділ орендованої ділянки.

Додамо, що Микола Пущак задекларував 63 земельні ділянки, з яких 51 – у Карпатах. Більшість землі належать його дружині Руслані Пущак.