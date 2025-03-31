Андій Жидачек уже має підозру в одержанні хабаря

Поліція повідомила про підозру колишньому заступнику голови Солонківської сільради Андрію Жидачеку. Цього разу Жидачек отримав підозру за переплату на закупівлях РЕБ-систем для Збройних сил.

Як повідомили у поліції, у 2023-2024 роках заступник голови однієї з сільських рад на Львівщині організував закупівлі безпілотних авіаційних комплексів та засобів радіоелектронного захисту, включивши в кошторис податок на додану вартість. Однак у період воєнного стану цей вид товарів звільняється від оподаткування, тому внаслідок цієї закупівлі сільрада зазнала 1,8 млн грн збитків.

17 січня слідчі провели у селищній раді обшуки. Вони стосувались трьох закупівель антидронних комплексів, які провели у жовтні-грудні 2023 року. У всіх трьох тендерах підрядником обрали ТзОВ «Піранья Тех» із Дрогобича.

31 березня поліція повідомила заступнику селищного голови про підозру у зловживанні владою за ч. 1 ст. 364 ККУ. За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Слідчі не розголошують, про кого саме ідеться, однак, за даними джерел ZAXID.NET, підозру отримав колишній заступник селищного голови Солонки Андрій Жидачек, який зараз працює в сільській раді інспектором з міжнародної діяльності та проєктів.

Андрій Жидачек

37-річний Андрій Жидачек працював у Солонківській сільраді з початку 2022 року спершу на посаді заступника начальника відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту, а згодом на посаді заступника голови Богдана Дубневича. Перед тим він був помічником нардепа Богдана Дубневича.

У серпні 2024 року поліцейські затримали Андрія Жидачека за підозрою в одержанні 1 тис. доларів хабаря. За версією правоохоронців, посадовець отримав хабар за сприяння в узаконенні приватизації земельної ділянки та житлового будинку. Суд обрав Андрію Жидачеку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 241 тис. грн. У справі ще триває слідство.

У вересні Богдан Дубневич звільнив Андрія Жидачека з посади заступника голови, однак у грудні повернувся на роботу в сільраду на посаду інспектора з міжнародної діяльності та проєктів.