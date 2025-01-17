Обшуки відбуваються в кабінетах бухгалтерії Солонківської сільради

Голова Солонківської селищної ради Богдан Дубневич повідомив, що поліція проводить обшуки в бухгалтерії. Він стверджує, що справа стосується закупівель громадою РЕБ-систем для Сил оборони. Як вдалось з’ясувати ZAXID.NET із ухвал суду, слідство вважає, що сільрада переплатила на закупівлі РЕБ 1,3 млн грн.

Як видно з відео, яке у п’ятницю, 17 січня, опублікував Богдан Дубневич, у приміщенні відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради відбуваються слідчі дії. Голова Солонки повідомив, що слідчі представились працівниками поліції.

«Сьогодні, у п’ятницю, в робочий день прийшли працівники поліції, як вони представилися, і шукають договори постачання РЕБів і всього, що стосується Збройних сил. Перешкоджають роботі бухгалтерії, витягують і забирають певні документи, тому інформую суспільство, що є такі дії, які напевно не схвальні громадськістю і ще раз показують, що просто мєнти є мєнтами і цим словом усе підкреслено», – сказав Богдан Дубневич.

Богдан Дубневич не повідомляє, про які саме закупівлі йдеться. Однак на сайті публічних закупівель Prozorro можна знайти три тендери на придбання засобів радіоелектронного захисту (РЕБ). Зокрема, у жовтні 2023 року селищна рада підписала договір про закупівлю антидронної рушниці Piranha Sheild 5 та комплексу направленої протидії Piranha 5Т вартістю 2 млн грн.

У листопаді 2023 року сільрада провела тендер на закупівлю комплексу направленої протидії Piranha 5Т вартістю 6 млн грн. У травні сільрада за 580 тис. грн закупила антидронний мобільний п’яти діапазонний переносний комплекс по купольному та спрямованому захисту Piranha HAD 5(R) AL. У всіх трьох тендерах підрядником обрали ТзОВ «Піранья Тех» із Дрогобича.

Як стало відомо ZAXID.NET із реєстру судових рішень, у липні 2024 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ (розтрата майна) ККУ. Слідчі вважають, що під час проведення закупівель у жовтні та листопаді 2023 року сільрада переплатила підряднику 1,3 млн грн. В ухвалі суду не вказані ані назва підрядної організації, ані сільрада, однак дати та суми закупівель збігаються з тими, що проводила Солонківська селищна рада у жовтні-грудні 2023 року.

Крім цього, провадженні Дрогобицького міськрайонного суду перебуває справа про підозу директору місцевого КП «Екран-Сервіс», який займався закупівлями антидронових рушниць. Слідство стверджує, що комунальне підприємство закупило РЕБ-системи у ТзОВ «Піранья Тех» за завищеними цінами.

Нагадаємо, поліція також підозрює Солонківську сільраду у переплаті 15 млн грн на закупівлях військової форми. У цій справі триває досудове розслідування.