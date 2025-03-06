Ярослав Дубневич перебуває у розшуку з жовтня 2023 року

У четвер, 6 березня, САП скерувала до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Ярослава Дубневича у справі про розкрадання природного газу на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ на суму понад 2,1 млрд грн та легалізацію незаконно отриманого прибутку.

За даними слідства, протягом 2013-2017 років нардеп, залучивши п’ятьох спільників, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на Львівщині на загальну суму понад 2,1 млрд грн.

Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачала комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

«Проте одержаний «пільговий» газ, який мав би використовуватись виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню, а не для інших цілей, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використовували в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізовували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною», – зазначається в повідомленні САП.

Унаслідок використання дешевого газу прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130 %.

«Одержавши прибутки, неспівмірні з тими, які б отримали ТЕЦ у разі купівлі газу на загальних підставах, протягом 2013-2018 років народний депутат України організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів через переведення на рахунки підконтрольного товариства і компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері зеленої енергетики та нерухомості», – додали в САП.

У жовтні 2023 року нардепу Ярославу Дубневичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Досудове розслідування у цій справі завершили в серпні 2024 року. З того часу, понад пів року, сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.

Справи стосовно інших п’яти учасників газової афери розглядаються в суді. Майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» перебувають під арештом.

Також Ярослав Дубневич є підозрюваним у справі про розкрадання 93 млн грн «Укрзалізниці». Нардеп переховується від слідства за кордоном і перебуває в розшуку з жовтня 2023 року.