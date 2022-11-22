Окремі види ракет Росія може виготовляти в умовах економічних санкцій

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив приблизні підрахунки залишків ракетного арсеналу Росії. Він навів дані про використання російськими військовими ракет різних типів від початку війни 24 лютого.

Як видно з оприлюдненої інфографіки, окремі види ракет росіяни майже вичерпали, як наприклад , ракети класу земля-земля «Іскандер», яких з 900 штук залишилось 119, що становить 13% від початкової кількості.

Близько третини залишилося в арсеналі ракет «Калібр» (37%), які запускають з моря та крилатих ракет повітряного базування класу «повітря-земля» Х-22/32 (32%).

Водночас Росія забезпечена великою кількістю надзвукових протикорабельних ракет «Онікс» – 347 одиниць (74% від початкової кількості), а також «Кинжал», які запускають з літаків і які можуть вражати як стаціонарні об’єкти, так і надводні кораблі – 73%.

Статистика запасів ракет Міноборони РФ на початку війни і станом на 18 листопада

Варто наголосити, що в умовах економічних санкцій Росії вдається поповняти стратегічні запаси арсеналу. Відповідно до оприлюдненої інфографіки, від початку війни Росія додатково отримала 48 «Іскандерів», по 120 «Калібрів» та Х-101 та 360 протикорабельних ракет Х-35.

Як підсумував міністр оборони України, для російського ракетного арсеналу є чотири вороги: блискучі українські війська ППО, бездарні їхні ракетні війська, санкції та час.

Нагадаємо, українська ППО збила більшість випущених Росією ракет під час масованої атаки 10 жовтня – 43 із 84. А 15 листопада росіяни здійснили наймасштабнішу ракетну атаку на енергетичні об’єкти України, випустивши загалом 96 ракет. 75 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони.