Десантники захопили у полон 10 російських військових

Українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців. Про це у суботу, 31 травня, повідомили у Командуванні десантно-штурмових військ.

«У своїх підрозділах на території Росії, до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні», – йдеться у повідомленні командування ДШВ.

Всі полонені окупанти служили в російській армії з 2025 року. Більшість з них проходили службу у 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти РФ. Деякі з полонених добровільно уклали контракт з міноборони РФ, щоб уникнути кримінальної відповідальності за злочини, деяких – мобілізували. Кілька росіян потрапили у полон на Сумщині, під час спроби захопити села Олександрія та Миропілля.

Також українським військовим вдалося захопити російського військового зі 106-ї повітряно-десантної дивізії, яка намагалась штурмувати українське село Локня на Сумщині.

ЗСУ закликали інших росіян здатися у полон та зберегти своє життя.

Зазначимо, що військові російської 810-ї окремої бригади морської піхоти беруть участь у війні проти України з 2014 року. Зокрема, вони блокували аеродроми Кіровське та Бельбек у Криму, а також їм наказували блокувати українських морпіхів з 1-го окремого батальйону в Феодосії.

За час повномасштабного вторгнення військові російської 810-ї бригади брали участь у окупації Маріуполя та інших населених пунктів на Донеччині. Також окупанти у складі цієї бригади виконували завдання на Харківщині та Запоріжжі. З 2024 року 810 бригада бере участь у боях на Курщині.

Нагадаємо, 14 травня пресслужба ДПСУ повідомила, що на Куп’янському напрямку прикордонники захопили у полон двох окупантів, які маскувалися під українських бійців.