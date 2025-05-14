Російські в'язні, які воювати проти України та намагалися видати себе за українських військових

На Харківщині військові бойового підрозділу Державної прикордонної служби захопили у полон двох російських солдатів, які видавали себе за українських бійців. Про це у середу, 14 травня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Російських окупантів викрили та полонили гранатометники 4-ї комендатури бригади «Помста». Прикордонники виявили росіян у лісі на Куп’янському напрямку, коли вони ховалися в укритті. Окупанти представились українськими військовими та мали нарукавні знаки Луганського загону. За словами прикордонників, їх видав сильний акцент.

«Побачив, що з укриття стирчить автомат. Я запитав: хто такі? Вони відповіли, що з третього Луганського загону. Кажуть: йдіть, бо тут багато дронів. Говорять російською. Акцент був дуже сильний. Вони мали нарукавники Луганського загону, напевно, забрали в когось з наших. Вони не могли відповісти звідки вони: з якого села, чи міста, плуталися в показах. Потім мій колега пригрозив їм пострілом», – розповіли прикордонники з позивними «Прапор» та «Моряк».

Потім росіяни розповіли, що їх звати Євгеній Тєрєнтьєв та Руслан Раджабов. Вони – солдати російського 25-го мотострілецького гвардійського полку – колишні ув'язнені, а зараз бійці підрозділу «шторм-z». За словами прикордонників, росіяни намагалися проникнути на Харківщину малими групами по дві-три людини.

«Розказували мені, що самі хотіли здатися в полон, але це все брехня. Вони мали радіостанцію, напевно прослуховували нас. Можливо чекали, коли більше нас прийде», – розповів прикордонник «Прапор».

Нагадаємо, 10 травня військові 60 окремої механізованої Інгулецької бригади розповідали, що під час оголошеного Росією перемир’я, до їхніх позицій намагалися підійти російські військові, які маскувались під українців. Аеророзвідка вчасно виявила та ліквідувала росіян.