Окупанти обмоталися скотчем жовтого кольору, який використовують українські захисники

Російські солдати намагалися підійти до позицій ЗСУ, маскуючись під українських захисників. Для цього росіяни використали жовтий скотч. Про це у суботу, 10 травня, повідомила 60 окрема механізована Інгулецька бригада.

Військові розповіли, що під час оголошеного Росією триденного перемирʼя група російських загарбників намагалася наблизитися до позицій Сил оборони, видаючи себе за українських військових. Окупанти обмоталися скотчем жовтого кольору, який використовують українські захисники, щоб позначити себе на полі бою.

«Порушення Женевських конвенцій? Без сумніву. Але ніщо так не видавало Штірліца, як неправильний відтінок форми та джгут Есмарха, що стирчить із кишені замість турнікета», – зауважили у дописі.

Відомо, що аеророзвідка вчасно виявила росіян, а оператори дронів їх ліквідували.

Нагадаємо, 8 травня стало відомом, що російські війська продовжили штурми та обстріли на низці відтинків фронту попри оголошене Кремлем перемир’я до дня перемоги.