Серед ліквідованої техніки були танк Т-72 і БМД-2

Військові з 225-го окремого штурмового полку виявили та знищили російську техніку на понад 4 млн дол. Про це у суботу, 10 травня, повідомили військові полку.

Військові розповідають, що аеророзвідка Alliance Division 225 ОШП зафіксувала рух танка та бійці вирішили поспостерігати, не відкриваючи вогонь. В результаті танк буквально привів захисників на стоянку, яку згодом воїни й знищили.

Завдяки вдалому удару було ліквідовано російську техніку, серед якої були танк Т-72 і БМД-2. Лише їхня загальна вартість становить близько 4 млн дол.

«Решта – це вже традиційні «жигулі з мангалами». Такі аналоговнєти використовуються для логістики, підвозу боєприпасів, особового складу, а іноді навіть для штурмів. Тож залишати їх просто стояти – неприпустимо», – додали у повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що група швидкого реагування бригади «Спартан» вибила росіян із позиції на Покровському напрямку.