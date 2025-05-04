Буданов назвав збиття російських винищувачів історичним моментом

Українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder. Про це розповів у суботу, 3 травня, голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виданню The War Zone.

Буданов назвав збиття російських винищувачів історичним моментом. За його словами, це перший випадок, коли літаки були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

Голова ГУР уточнив, що успішну операцію провели в Чорному морі в п'ятницю, 2 травня. Для цього українські військові використали три безпілотні катери Magura V7, два з яких стріляли по літаках.

За його словами, екіпаж першого Су-30 вижив і був підібраний у Чорному морі цивільним судном. Тоді як екіпаж другого літака, за попередніми даними, загинув.

Відзначимо, що AIM-9 Sidewinder – це американська ракета класу «повітря – повітря» ближнього радіуса дії, розроблена компанією Raytheon у середині 1950-х років. AIM-9 було прийнято на озброєння в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Австралії та в інших країнах світу.

У неділю, 4 травня, у мережі вперше показали, як виглядає морський дрон Magura V7.

Фото Naval News, морський дрон Magura V7

«V7 по суті є збільшеною Magura V5, базовою моделлю, використовуваною для тарана ворожих кораблів за допомогою вибухової речовини. Його довжина становить приблизно 8 метрів, тоді як довжина V5 становить 5,5 метрів. На безпілотнику можна помітити кілька антен та датчиків зв'язку», – зазначило Naval News.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 травня, бійці Головного управління розвідки вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura.

3 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що військові знищили ще один російський літак. Ліквідували ворожу ціль у Криму.