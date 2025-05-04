Повітряні сили ударом ослабили ворога на Покровському напрямку

Українські військові влучили у командний пункт російської мотострілецької дивізії на тимчасово окупованій Донеччині. Про це в неділю, 4 травня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ днями завдали нищівного удару по командному пункту 6-ї мотострілецької дивізії противника в районі Бахмута. Ця атака, за словами військових, значно ослабила ворога на Покровському напрямку. Втім наразі точних даних щодо втрат окупантів немає.

«Внаслідок удару суттєво знижено здатність окупаційних військ Російської Федерації здійснювати управління на Покровському напрямку. Наразі дані щодо втрат ворога уточнюються. Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії противника та завдавати йому відчутних втрат», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 травня, бійці Головного управління розвідки вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що військові протягом суботи, 3 квітня, знищили ще один російський літак. Ліквідували ворожу ціль у Криму.