Зеленський не повідомив, який саме літак було знищено

Українські військові протягом суботи, 3 квітня, знищили ще один російський літак. Ліквідували ворожу ціль у Криму. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на території Криму Сили оборони знищили ще один російський літак. Зеленський не повідомив, який саме літак було знищено, проте він додав, що під час атаки були знищені й військові склади ворога.

«Блискучим було збиття російського військового літака з нашого морського дрона – доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових обʼєктах на території Криму: мінус іще один, другий російський літак за добу», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю, 2 травня, бійці Головного управління розвідки вперше знищили російський винищувач Су-30 над Чорним морем, застосувавши морський дрон Magura.

3 травня росіяни повідомили про масовану атаку на низку областей та нібито про збиття в районі Новоросійська 47 дронів та 14 безпілотних катерів. Втім, згодом російські кореспонденти почали поширювати інформацію, що під час відбиття атаки був знищений російський винищувач.