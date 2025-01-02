Екіпажі ворожих бортів також ліквідовані

Два російські гелікоптери Мі-8 були ліквідовані у Чорному морі 31 грудня біля тимчасово окупованого Криму. Про це у четвер, 2 січня, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Рекорд оновлено – ракетні «Маґури» у Чорному морі знищили два гелікоптери РФ», – йдеться у дописі.

Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці Group 13 змогли ліквідувати два російські гелікоптери Мі-8. Уразити ворожі цілі вдалося за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5.

Попередньо стало відомо, що екіпажі ворожих бортів також ліквідовані.

«Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись», – додають у дописі.

Magura V5 – український багатоцільовий надводний безпілотний човен, розроблений для ГУР Міністерства оборони України. Дрон визнали найрезультативнішим під час російсько-української війни.

Нагадаємо, у вівторок, 31 грудня, повідомляли, що військовослужбовці секретного підрозділу вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням. Тоді у ГУР писали про один знищений гелікоптер.