Противник втратив можливість оперативно відновлювати свої ресурси на передовій

На залізниці біля ракетно-артилерійського складу у Тверській області агенти «Атешу» здійснили диверсію. Про це повідомили у партизанському русі у четвер, 2 січня.

Агенти руху «Атеш» успішно здійснили диверсію на залізниці в районі населеного пункту Стара Торопа у Тверській області. Цю ділянку ворог використовує для постачання на фронт боєприпасів з 23-го та 107-го арсеналів ГРАУ, які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.

Місце проведення диверсії. Фото «Атешу»

Відомо, що на 107-му арсеналі ГРАУ в Торопці росіяни зберігають балістичні ракети «Іскандер», ракети «Точка-У», а також снаряди для великокаліберної артилерії, РСЗВ «Град» та «Смерч». Тоді як у 23-му арсеналі, який розташований на південь від Торопця, зберігають запаси танкових та артилерійських снарядів, протитанкових ракет і мінометних боєприпасів.

«Ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту. Проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання. Пошкодження залізниці позбавляє супротивника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій», – додають партизани.

Нагадаємо, на початку грудня 2024 року на ключовій залізничній магістралі між Москвою та Курськом агент партизанського руху спалив релейну шафу, порушивши логістику російських військових.