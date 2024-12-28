У Московській області унаслідок вибуху на залізниці знищено вагони вантажного поїзда, який російські окупанти використовували для забезпечення логістики своєї армії. Про це в суботу, 28 грудня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки.

Вибух пролунав 27 грудня о 01:00 на залізничній станції Воскресенськ, що в Московській області РФ. Українська розвідка наразі встановлює масштаб завданих ворогу збитків.



У ГУР відзначають, що російська пропаганда намагається приховати наслідки інциденту. Росіянам брешуть про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська.

Нагадаємо, 26 грудня Сили оборони знищили базу з ремонту дронів Shahed в Орловській області РФ. Російські Telegram-канали повідомили, що військовий об’єкт в регіоні атакували три ракети Storm Shadow.