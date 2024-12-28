Українські захисники уразили базу з ремонту дронів Shahed 26 грудня 2024 року

У четвер, 26 грудня, українські оборонці завдали удару по складу російської армії в Орловській області РФ. На цьому складі ворог зберігав дрони-камікадзе Shahed, якими регулярно атакує Україну. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ в суботу, 28 грудня.

За інформацією військових, ворожий склад був захищений низкою бетонних споруд. Приміщення для зберігання безпілотників також використовувалось для обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed.

«Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України», – ідеться в повідомленні.



У Генштабі зауважили, що ЗСУ володіють детальною інформацією про об’єкти Збройних сил ворога, а робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі.

Зауважимо, російський Telegram-канал Astra писав, що 26 грудня три ракети Storm Shadow влучили у військовий об'єкт в Орловській області РФ. Унаслідок атаки нібито загинули двоє російських військовослужбовців, ще семеро – поранені.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 грудня на території російської особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані згорів склад з деталями до безпілотників типу Shahed-136. За повідомленням розвідки, на складі росіян згоріли 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 дронів Shahed-136.