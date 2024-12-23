Особливу економічну зону в Єлабузі відкрили у 2007 році

На території російської особливої економічної зони «Алабуга» в Татарстані згорів склад з деталями до безпілотників типу Shahed-136, якими країна-агресор атакує Україну. Про це в понеділок, 23 грудня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



За повідомленням розвідки, на складі росіян зберігались 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 дронів Shahed-136. Усе це згоріло.



«Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 млн доларів», – ідеться в повідомлення.

Українська розвідка не вказала причину пожежі на російському підприємстві та коли вона стало, але наголосила, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата.

Додамо, 2 квітня влада Татарстану повідомляла про дронову атаку на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, що за понад 1200 км від кордону з Україною. Внаслідок удару в Єлабузі пошкоджень зазнав комплекс хостелів, який побудували для працівників особливої економічної зони (ОЕЗ) і студентів місцевого коледжу «Алабуга Політех». Також повідомлялось про значні руйнування виробничих потужностей в зоні.