Зранку у вівторок, 2 квітня, влада Татарстану повідомила про атаку невідомих дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, що за понад 1200 км від кордону з Україною. Під удар потрапив нафтопереробний завод, а також цех зі збірки ударних БПЛА Shahed-136/131, якими росіяни атакують українські міста. За інформацією українських ЗМІ, цю операцію провело Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, ГУР атакувало завод зі збірки російських ударних БПЛА Shahed-136/131, які росіяни маркують під «Герань-2».

Російські пропагандистські ЗМІ, з посиланням на місцеву владу пишуть, що серйозних руйнувань немає, а технологічний процес підприємств не порушений. Натомість джерела РБК-Україна в Головному управлінні розвідки Міноборони стверджують, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей.

Російські пабліки поширюють у соцмережах відео, на якому видно, як безпілотник врізається в будівлю, внаслідок чого стається великий вибух.

В Єлабузі вже відомо про сімох постраждалих внаслідок руйнування приміщення.

Офіційно місцева влада не називає атаковані підприємства. Проте повідомляється, що в Єлабузі пошкоджень зазнав комплекс хостелів, який побудували для працівників особливої економічної зони (ОЕЗ) і студентів місцевого коледжу «Алабуга Політех» у 2022 році.

Окрім заводу «шахедів» дрони атакували Татарстанський нафтопереробний комплекс у Нижньокамську. Як пише Telegram-канали, дрон потрапив в одну з установок. На НПЗ почалася пожежа.

Доповнено. Згодом стало відомо, що український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти. Це становить – 2,6% від загальної річної переробки у Росії на рік. Окрім того, цей завод входить в п’ятірку найбільших НПЗ Росії.

«Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ», – цитує своє джерело 24 канал.

Зазначимо, що останнім часом українські спецслужби успішно атакували щонайменше 12 нафтопереробних заводів у Росії. Зокрема, 24 березня Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу після атаки українських безпілотників. 12 березня, припинив свою роботу один із найбільших російських заводів нафтової переробки «Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез».