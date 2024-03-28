У Росії скоротилися нафтопереробні потужності через атаки українських дронів

Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ). Про це йдеться у матеріалі Reuters за 27 березня.

Як йдеться у матеріалі, Росія є одним із найпотужніших експортерів бензину, але наразі втрачений внаслідок неодноразових атак безпілотників на нафтопереробні заводи потенціал відновити неможливо. Відтак постачальники вирішили терміново замовити великі обсяги постачання бензину з Білорусі.

Видання зазначає, що раніше російська влада вже заборонила експорт бензину, аби забезпечити достатньо палива для внутрішнього ринку.

За даними Reuters зазвичай Росія імпортує невелику кількість палива з Білорусі. Однак після пошкоджень на НПЗ імпорт бензину з Білорусі й у першій половині березня зріс у п'ять разів та досяг майже 3 тис. тонн. При цьому, цьогоріч Росія такі поставки не досягали 600 тонн, а в січні Білорусь взагалі не експортувала бензин.

За даними джерел журналістів, в Росії наразі не мають бачення остаточно розв'язання проблеми, оскільки необхідність постачання палива зростає, а потужності Білорусі не є настільки великими. Тривають міжурядові перемовини, які поки що не мають остаточного результату. Один зі співрозмовників видання стверджує, що ці переговори є складними, оскільки Білорусь надає пріоритет експорту свого палива на міжнародні ринки.

У відповідь російські нафтові компанії можуть збільшити поставки нафти на білоруські НПЗ в обмін на додаткові нафтопродукти для постачання в Росію.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Зокрема, 24 березня Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу після атаки українських безпілотників. 12 березня, припинив свою роботу один із найбільших російських заводів нафтової переробки «Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез».