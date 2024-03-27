За інформацією ЗМІ, раніше США нібито вимагали від України зупинити удари по нафтових заводах Росії

Сполучені Штати Америки не заохочують українські сили атакувати російські цілі поза власними кордонами, зокрема наносити удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Про це ввечері у вівторок, 26 березня, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише «Укрінформ».

Як повідомляється, коли в нього запитали, чи контактувала американська сторона з Україною після того, як напередодні знову був завдано удар по черговому російському НПЗ в Самарі, Міллер відмовився коментувати будь-які дипломатичні контакти.

«Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території», – наголосив представник Держдепу.

Він зауважив, що позиція США, яку він озвучив, відображає «тривалу політику» американської сторони, і це було чітко донесено до українських партнерів.

Зазначимо, що раніше декілька американських ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента Джо Байдена могла закликати Україну припинити удари по російських НПЗ оскільки це може, спровокувати удари у відповідь, призвести до глобального підвищення цін на пальне, в тому числі у США і негативно відбитися на спробах чинного голови Білого дому переобратися на другий термін.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Зокрема, 24 березня Куйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ, зупинив свою роботу після атаки українських безпілотників. 12 березня, припинив свою роботу один із найбільших російських заводів нафтової переробки «Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез».

Після дронових атак на нафтопереробні заводи у Росії зросли ціни на бензин. Ціна російського бензину АІ-95 перевищила 60 тис. рублів за тонну. Відповідно до даних Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, це максимальна вартість бензину в Росії за останні пів року.