БПЛА знищили останню робочу установку для переробки нафти на заводі

Внаслідок успішної атаки ударними безпілотниками у вівторок, 12 березня, припинив свою роботу один із найбільших російських заводів нафтової переробки «Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез». Завод переробляв 5% від всеросійського об’єму нафти, повідомив портал Defence Express із посиланням на російські ЗМІ.

Нафтопереробний завод, розташований у російському місті Кстово в Ніжегородській області, атакували дрони приблизно о 5:30 ранку 12 березня. Внаслідок влучання на заводі сталася пожежа.

«Було знищено найголовніший елемент заводу - одна з установок переробки нафти, яка є ключовою у всіх технологічних процесах. Як повідомляють у РФ, завод припинив роботу», – повідомив Defence Express.

Інформацію про припинення роботи заводу підтвердили у в компанії «Лукойл». Нафтовий монополіст Росії заявив, що робота комплексу «тимчасово зупинена у зв’язку з інцидентом».

За даними росіян, у 2022 році НПЗ «Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез» переробляв 15 млн тонн російської нафти. Об’єм роботи заводу складав приблизно 5% від загального об’єму російської переробки, що є одним із найбільших показників у Росії.

Портал повідомив, що раніше, 4 січня 2024 року на цьому заводі вийшла з ладу одна з двох установок каталітичного трекінгу. Однією з причин поломки називають західні санкції, через які Росія не може закупити обладнання для ремонту установки. Другу установку 12 березня знищили БПЛА.

Зазначимо, завод розташований за 800 км від кордону з Україною. Які саме безпілотники атакували підприємство з такої відстані, наразі невідомо. Росіяни традиційно звинуватили в атаці Україну.

До слова, у ніч на 12 березня БПЛА атакували три російські області – Бєлгородську, Орловську та Ніжнєгородську. Там безпілотники атакували НПЗ та лінії електропередач. Крім того, з ранку 12 березня на російські області тривають нальоти ударних БПЛА, через що у прикордонних та віддалених регіонах Росії палають пожежі на низці підприємств.