Влучання зафіксували у трьох російських областях

У ніч на вівторок, 12 березня, росіяни заявили про чергову атаку на нафтобази на території Росії. Пожежі горять у трьох областях Росії, повідомили російські пропагандистські канали.

Ща даними губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова безпілотники атакували лінії електропередачі. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися сім населених пунктів на Бєлгородщині.

Невідомі дрони-камікадзе також атакували Орловську область, влучивши в об’єкт паливно-енергетичного комплексу. Наразі триває ліквідація пожежі, постраждалих внаслідок атаки немає, повідомили росіяни.

Згодом російські пропагандистські ЗМІ повідомили про атаку безпілотників на Нижньогородську область Росії. Так БПЛА також атакувало нафтобазу російського паливного монополіста «Лукойл». У компанії заявили, що робота комплексу «тимчасово зупинена у зв’язку з інцидентом».

Нагадаємо, британська розвідка проаналізувала атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи та дійшла висновку, що через нальоти на нафтобази в Росії скоротилися виробничі потужності. Що врегулювати втрати та утримати ціни на паливо, Росія навіть запровадила піврічне ембарго на експорт бензину.