Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечив повідомлення Financial Times про те, що Вашингтон нібито вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії. Про це Подоляк заявив 22 березня в ефірі каналу «Дождь».

«Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є базовим інструментом ведення війни. Україна буде руйнувати паливну інфраструктуру», – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України з геноцидними намірами, тоді як Україна знищує «інфраструктуру війни».

Нагадаємо, що упродовж останнього часу нафтопереробні заводи в Росії регулярно зазнають атак ударних безпілотників. За деякі з них взяли на себе відповідальність українські військові.

22 березня видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела писало, що влада США нібито закликала Україну зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії. За словами співрозмовників видання, Вашингтон побоюється, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також спровокувати заходи Москви у відповідь.

Після дронових атак на нафтопереробні заводи у Росії зросли ціни на бензин. Ціна російського бензину АІ-95 перевищила 60 тис. рублів за тонну. Відповідно до даних Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, це максимальна вартість бензину в Росії за останні пів року.