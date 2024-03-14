Підвищений попит на бензин через атаки БПЛА спричиняє зростання цін попри ембарго на експорт

Ціна російського бензину АІ-95 перевищила 60 тис. рублів за тонну. Відповідно до даних Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, це максимальна вартість бензину в Росії за останні пів року, повідомило у четвер, 14 березня, «Радіо Свобода» із посиланням на російські ЗМІ.

Ціна автомобільного палива зростає на тлі систематичних атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Пошкодження на заводах та призупинення їхньої діяльності спричиняє здорожчання бензину на біржі.

Щоб врегулювати ціни, з 1 березня 2024 року Росія запровадила піврічну заборону експорту палива. Ембарго покликане також стабілізувати ситуацію перед виборами Владіміра Путіна.

Проте попри обмеження, бензин на російському ринку продовжує дорожчати. Хоч раніше тимчасова заборона на експорт палива допомогла знизити ціну бензину, вже через два тижні та численних атак на російські НПЗ паливо знову стало дорожчати.

Водночас російські медіа повідомляють, що стрімке зростання цін зумовлене побоюваннями покупців щодо балансу попиту та пропозиції. Через атаки на НПЗ та невідомому обсягу збитків, завданих БПЛА, покупці страхуються та закуповують бензин, що спричиняє ще більший зліт цін. За даними російських ЗМІ, в разі того, що дрони пошкодять первинні установки нафтопереробки, в Росії скоротиться виробництво бензину різних марок та дизельного пального.

Зазначимо, британська розвідка 9 березня повідомила, що в Росії скорочуються нафтопереробні потужності через атаки ударних дронів. Пошкоджені НПЗ будуть відновлювати довше через західні санкції проти російських підприємств та заборони імпорту важливого обладнання до Росії.

До слова, 12 березня дрони припинили роботу одного з найбільших НПЗ в Росії – «Лукойл-Ніжегороднефтеоргсинтез», який переробляв приблизно 5% від всеросійського об’єму нафти. Раніше, 4 січня, на заводі вийшла з ладу одна з двох установок каталітичного трекінгу, а другу знищили безпілотники.