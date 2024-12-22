Дрони знову атакували нафтобазу у російському Орлі

В ніч на неділю, 22 грудня, у російському Орлі безпілотники знову атакували нафтобазу. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа. Про це повідомив губернатор Орловської області Андрєй Кличков.

Вночі Андрєй Кличнов повідомив, що безпілотники атакували об'єкт паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь під Орлом. Вже вранці він заявив, що атаку «відбили». За його словами, російська протиповітряна оборона нібито збила 20 ударних безпілотників над Орловською областю.

«Основна мета противника – об'єкти паливо-енергетичної інфраструктури. На щастя, завдяки швидкому реагуванню вдалося уникнути наслідків атаки – загоряння було оперативно локалізовано і наразі вже повністю ліквідовано», – заявив Андрєй Кличков.

Водночас низка російських Telegram-каналів, зокрема Astra, опублікували відео атаки безпілотників на нафтобазу.

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Додамо, що російське міноборони заявило про збиття 42 БпЛА. 20 безпілотників нібито знищили над територією Орловської області, по вісім ударних дронів – над територіями Ростовської та Брянської областей, ще п’ять – над територією Курської області та один безпілотник нібито збили над територією Краснодарського краю.

Нагадаємо, нафтобаза біля Орла тиждень тому вже потрапляла під атаку ударних дронів. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь», який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.