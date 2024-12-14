Унаслідок атаки загорілись резервуари з паливом

У ніч на суботу, 14 грудня, безпілотники атакували нафтобазу в російському місті Орел. Унаслідок атаки на об’єкт спалахнула пожежа. Про це повідомили губернатор Орловської області Андрій Кличков та низка Telegram-каналів.

Кличков розповів, що внаслідок масованої атаки безпілотників загорівся об'єкт паливної інфраструктури. Також, за його словами, осколки збитих дронів пошкодили кілька приватних будинків. Жертв і постраждалих через атаку безпілотників немає.

«На пошкодженому об'єкті паливної інфраструктури загоряння локалізовано, оперативні служби ведуть додаткові роботи з повного усунення наслідків», – написав губернатор і додав про заборону розповсюдження фото- та відео з місця події.

Попри це, мешканці Орла публікували докази загоряння на території атакованої нафтобази. На кадрах видно масштабну пожежу та високий стовп чорного диму в районі бази, де зберігають нафтопродукти.

Наслідки атаки безпілотників на російський Орел в ніч 14 грудня (Фото Telegram-каналу Astra)

Також на поширених відео чутно звуки безпілотника, що летить в напрямку енергооб’єкта, і невдовзі гучний вибух.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Російське міноборони заявило, що в ніч на 14 грудня сили та засоби ППО збили 37 українських БпЛА. Стверджується, що по 12 безпілотників знищили та перехопили над територіями Курської області та Краснодарського краю, 7 – над Брянською областю, 5 – над територією Орловської області та 1 – над акваторією Азовського моря.

Водночас губернатор Орловської області повідомив про 11 збитих БпЛА над регіоном вночі 14 грудня.

Доповнено о 10:46. Генеральний штаб України підтвердив ураження нафтобази в Орлі. Повідомляється, що це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті. Українські захисники завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Стальной конь», який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 11 грудня безпілотники атакували нафтобазу корпорації «Транснєфть» у Брянську. Унаслідок атаки БпЛА сталося займання виробничого об'єкта.