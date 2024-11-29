Нафтобаза вже опинялася під атакою українських дронів в ніч на 28 серпня 2024 року

У Ростовській області в ніч на п’ятницю, 29 листопада, під час повітряної атаки пролунали вибухи, біля міста Каменськ-Шахтинський спалахнула пожежа на нафтобазі «Атлас». Про це повідомляють російські Telegram-канали та виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар.

Спершу російський чиновник повідомив про начебто збиття та знешкодження засобами радіоелектронної боротьби 30 українських дронів. За його словами, внаслідок атаки у хуторі Масалівка Кам'янського району було пошкоджено покрівлю приватного будинку, постраждалих немає. У слободі Дячкине Тарасівського району через падіння уламків на приватне обійстя пошкоджено скління у житловому будинку.

У цьому ж повідомленні Слюсар про загоряння нафтобази не зазначив. Росіяни ж натомість опублікували кадри із пожежею на об’єкті. Згодом в.о. губернатора заявив, що у Каменському районі гасять масштабну пожежу на промисловому об’єкті.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що атака на Ростовську область тривала з 00:15 до 5:45 29 листопада.

«За словами місцевих, було 4 дрони, влучив один. Проте, яскраво влучив. Також Уламки ППО пробили дах будинку в хуторі Масаловка Кам’янського району та у слободі Дячкине Тарасівського району. Місця ураження уламками також яскраво підтверджують, що ціллю був саме НПЗ», – йдеться у дописі.

Фото Петра Андрющенка. Розташування нафтобази «Атлас»

Об 08:35 29 листопада Андрющенко додав, що мінімум два резервуари загорілися внаслідок атаки, пожежа спалахнула також на території бази.

У Міноборони Росії зазначили, що вночі 29 листопада ППО знищила 47 безпілотників:

29 – над територією Ростовської області,

8 – над територією Краснодарського краю,

3 – над територією Бєлгородської області,

3 – над територією Брянської області,

3 – над територією Воронезької області

1 – над Кримом.

Відзначимо, що нафтобаза «Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання палива для армії. Також він є важливим об’єктом логістики, у 2020 році на базі комбінату провели навчання Міноборони Росії та росрезерву.

Нафтобаза вже опинялася під атакою українських дронів в ніч на 28 серпня 2024 року. Тоді внаслідок обстрілу виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкта.

Доповнено об 11:40. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази «Атлас».

«У ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території об'єкта, фіксується щонайменше два осередки займання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 28 листопада, ударні БПЛА атакували два райони Краснодарського краю Росії. Міноборони окупантів заявило, що на території регіону ППО нібито збило 14 ударних безпілотників.