У Краснодарському краї зафіксовали десятки БпЛА

У ніч п’ятниці, 15 листопада, безпілотники здійснили масовану атаку на Краснодарський край Росії. Ціллю дронів, імовірно, став військовий аеродром «Кримськ». Про це повідомили керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко та низка російських Telegram-каналів.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що два муніципалітети краю зазнали масованої атаки безпілотників. Зокрема, у Кримському районі уламки дронів впали на території чотирьох домоволодінь, пошкоджено дах одного будинку та автомобіль. Постраждалих внаслідок атаки немає. У Красноармійському районі станиці Полтавської уламки, за словами російського посадовця, пошкодили дах будинку, в іншому будинку вибило вікна.

Мешканці Кримського району також скаржились на численні вибухи та повідомляли про дронову атаку на місцевий військовий аеродром.

Увага, на відео присутня нецензурна лексика!

На одному з відео також видно чоловіка, який падає на землю від ударної хвилі внаслідок вибуху.

Російське міноборони заявило про 36 БпЛА, збитих над Краснодарським краєм. Раніше голова Кримського району Краснодарського краю Сергій Лесь заявив про 46 збитих протягом ночі БпЛА і відсутність постраждалих серед мирного населення, а потім видалив публікацію, зауважили адміністратори Telegram-каналу Astra.

Зауважимо, на момент публікації новини українська сторона ніяк не коментувала факт атаки на військовий аеродром «Кримськ».

Додамо, що військовий аеродром «Кримськ» розташований на півночі однойменного міста в Краснодарському краї РФ. На аеродромі дислокований 3-й змішаний авіаційний полк, який входить до складу 1-ї змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС і Військ ППО. На озброєнні полку є винищувачі Су-27СМ3 та Су-30М2. Навесні 2023 року на аеродромі базувались літаки радіолокаційного дозору типу А-50, які використовувались для виявлення української протиповітряної оборони.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 жовтня Сили оборони уразили російський військовий аеродром у Липецьку. Зазначалось, що ціллю дронів були склади боєприпасів, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Зокрема, на цьому аеродромі базуються ворожі літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31.