Сили оборони уразили російський військовий аеродром

В ніч на неділю, 20 жовтня, Сили оборони завдали успішних ударів по військовому аеродрому окупантів «Липецьк-2». Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що ціллю були склади боєприпасів, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки. Зокрема, на аеродромі «Липецьк-2» базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил Росії. За даними Генштабу, на місці пролунали численні вибухи. Наслідки ударів наразі уточнюють.

До слова, губернатор Липецької області Ігор Артамонов раніше заявляв, що російська ППО нібито перехопила ударні безпілотники, а їх уламки впали на дорогу, повідомляє Telegram-канал Astra. Однак жителі області опублікували у мережі відео, стверджуючи, що на військовому аеродромі лунають вибухи.

Крім того, Генштаб підтвердив ураження федерального казенного підприємства «Завод ім. Якова Михайловича Свердлова» в місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії.

У Генштабі також зазначили, що у військових операціях брали участь підрозділи СБУ, ГУР, Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Бойова робота по важливих військових цілях російських загарбників триває. Далі буде…», – підсумували у Генштабі ЗСУ.

До слова, російське міністерство оборони заявило, що в ніч на 20 жовтня ППО нібито перехопила 110 БпЛА.

Зазначимо, що російський військовий аеродром «Липецьк-2» Сили оборони атакують не вперше. В ніч на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища. Зокрема, Силам оборони вдалося знищити радар зенітно-ракетного комплексу С-350.