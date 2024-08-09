ЗСУ уразили аеродром в Липецьку

На нових супутникових знімках Planet Labs зафіксовано уражені внаслідок української атаки у ніч на 9 серпня аеродрому «Липецьк» у Росії. Про це інформує проєкт «Схеми» у п’ятницю, 9 серпня.

На знімках видно зруйновані склади, а на території аеродрому – сліди від масштабної пожежі. На землі є дві вирви, що можуть бути наслідком влучання ракет або безпілотників.

Аеродром до удару фото «Схем»

Аеродром після удару ЗСУ фото «Схем»

Нагадаємо, що уранці Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на російські склади з керованими авіаційними бомбами та інші обʼєкти біля «Липецька». За даними Генштабу, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища «Липецьк». Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі. У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Поінформовані джерела стверджують, що на аеродромі «Липецьк» знаходились кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

Факт атаки визнали представники влади Липецької області, а міноборони Росії урочисто відзвітувало про збиття 19 з них.