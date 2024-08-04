Внаслідок атаки на аеродромі лунали вибухи, загорілась нафтобаза та військові склади

На нових супутникових знімках Planet Labs зафіксовано уражені внаслідок української атаки 3 серпня склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині військового аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області Росії. Про це інформує проєкт «Схеми» у неділю, 4 серпня.

Як повідомляється, на знімках також видно сліди пожеж і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів. Також можна зауважити, що атаки безпілотниками з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів.

Зазначимо, що у ніч на 3 серпня Генштаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони завдали удару по російському аеродрому «Морозовськ». ЗСУ було зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. На аеродромі базуються винищувачі Су-34, Су-24 та Су-24М.

Вчорашній удар по російському військовому аеродрому в Ростовській області не перший. Зокрема, в ніч на 22 липня українські безпілотники вдарили по військовому аеродрому.

14 червня внаслідок атаки безпілотників на аеродром «Морозовськ» також були пошкоджені літаки біля ремонтного ангару.

5 квітня СБУ разом з військовими та Силами оборони здійснила атаку на аеродром. Щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджено.