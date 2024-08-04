Імовірно пожежа спалахнула на машинобудівному заводі, де окупанти ремонтують техніку

У тимчасово окупованому Луганську у неділю, 4 серпня, пролунало понад 10 вибухів. За непідтвердженою інформацією, деякі з «прильотів» були в район училища штурманів.

Наразі над окупованим містом здіймається величезна хмара диму. Проте окупаційна влада уже в традиційній для себе манері заявляє, що «все збили».

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що на місті зберігання та ремонту російської техніки виникла пожежа.

«Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в місті пролунало 12 вибухів. Пишуть про незрозумілу окупантам «комбіновану бавовну», – йдеться у повідомленні.

За даними Лисогора, після вибухів на території Заводу-100 зайнялась пожежа. Палає на майданчиках заводу де зберігають та ремонтують російську техніку.

«Напевно, можна сказати, що ремонтували й зберігали. Очікуємо уточнену інформацію щодо втрат», – додав Лисогор.

Блогер Денис Казанський написав про можливе влучання у склад боєприпасів.

«На місці прильотів у Луганську підіймається густий чорний дим. Почалася сильна пожежа. Повідомляється про вторинні детонації. Схоже на влучання у склад боєприпасів», – повідомив він.

Ватажок окупаційної «влади» Луганщини Леонід Пасічник заявив про нібито «12 ракет західного виробництва», які Сили оборони України випустили по Луганську, з яких, «імовірно, вісім ракет ATACMS і чотири Storm Shadow».

Він стверджує, що «удари припали на складські приміщення, де знаходилися цистерни з паливом, і на приватний сектор».

В окупованій Макіївці також видно великі клуби диму, що здіймається над містом. Перед цим російські пабліки писали про «роботу ППО» над Донецькою областю.