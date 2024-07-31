Робота російської ППО не завадила ураженню складу окупантів

В ніч на середу, 31 липня, українські захисники уразили склад озброєння та техніки окупантів у російському Курську. Про це повідомили Генеральному штабі ЗСУ.

Губернатор Курської області Алєксєй Смірнов заявив про збиття ракети над регіоном. Він також повідомив про пожежу «після удару по деякому об'єкту», пише Telegram-канал Astra.

Своєю чергою у Генштабі ЗСУ повідомили про ураження складу зберігання озброєння і військової техніки окупантів біля Курська. Попри роботу російської ППО, у точках прицілювання все одно пролунали вибухи. Зазначається, що бойову роботу вели підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних сил України разом з іншими складовими Сил оборони.

«Українські воїни й надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Наразі детальну інформація щодо наслідків ураження – уточнюють.

У міноборони Росії заявили, що загалом вночі російська ППО збила 19 ударних БпЛА. Зокрема, 11 ударних дронів нібито було знищено над Бєлгородською областю, ще чотири – над Брянською та по одному БпЛА над Курською, Калузькою, Ростовською областями та окупованим Кримом.