Повітряна тривога через ракетну загрозу в Курську тривала близько 40 хвилин

У ніч проти вівторка, 30 липня, у російському Курську прогримів потужний вибух. Після чого місцева влада оголосила повітряну тривогу по всій області. Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора регіону Олексій Смирнов заявив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

В той самий час в місцевих телеграм-каналах очевидці почали поширювати відео з моментом вибуху. Місцеві жителі розповіли, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку в кількох районах в автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

Повітряна тривога в російському регіоні тривала близько 40 хвилин. Опісля Смирнов повідомив про нібито знищення чотирьох ракет над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області. Українська та російська сторони наразі не коментували цей нічний вибух.

Нагадаємо, 29 липня у Курську також оголошували ракетну небезпеку, яка тривала близько пів години. Тоді російське міноборони заявило про нібито знищення 19 безпілотників над областю. За інформацією росіян, обійшлось без постраждалих та руйнувань.