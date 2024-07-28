У Курській області Росії безпілотники атакували нафтобазу, зайнялась пожежа
Міноборони Росії традиційно заявило, що всі дрони нібито вдалося збити
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У ніч на неділю, 28 липня, Курську область Росії атакували безпілотники. Внаслідок нічної атаки БпЛА зайнялася пожежа на місцевій нафтобазі, повідомили у російських пропагандистських Telegram-каналах.
Близько 01:00 в Курській області повідомили про загрозу застосування ударних дронів. Згодом місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи.
На відео, оприлюднених місцевими очевидцями, видно, як у небо підіймається стовп диму, а під ним сильно горить пожежа. За даними російських Telegram-каналів, внаслідок атаки БпЛА загорілися три резервуари на нафтобазі.
За попередніми даними, дронова атака припала на нафтобазу ТОВ «Польова» в селі Польова Курського району. Наразі місцева влада та російське міністерство оборони не коментували ситуацію.
Нагадаємо, у ніч на 27 липня безпілотники ГУР атакували три військові аеродроми у Росії. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі «Оленья».