На нафтобазі зайнялася масштабна пожежа

У ніч на неділю, 28 липня, Курську область Росії атакували безпілотники. Внаслідок нічної атаки БпЛА зайнялася пожежа на місцевій нафтобазі, повідомили у російських пропагандистських Telegram-каналах.

Близько 01:00 в Курській області повідомили про загрозу застосування ударних дронів. Згодом місцеві мешканці почали повідомляти про вибухи.

На відео, оприлюднених місцевими очевидцями, видно, як у небо підіймається стовп диму, а під ним сильно горить пожежа. За даними російських Telegram-каналів, внаслідок атаки БпЛА загорілися три резервуари на нафтобазі.

За попередніми даними, дронова атака припала на нафтобазу ТОВ «Польова» в селі Польова Курського району. Наразі місцева влада та російське міністерство оборони не коментували ситуацію.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня безпілотники ГУР атакували три військові аеродроми у Росії. Внаслідок атаки зазнав пошкоджень бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі «Оленья».